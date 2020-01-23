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Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa ve Ankara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir deprem de Sivas'ta oldu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Sivas'ın Suşehri ilçesinde saat 17.33'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

23.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:13

ve Ankara meydanan gelen depremlerin ardından da sallandı. 8.7 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamasında Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen depremin saat 17.33'te gerçekleştiğini bildirdi.

MANİSA'DA 318 ARTÇI DEPREM OLDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 318 artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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