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Sivas'ta 3 gündür kayıp olan kişinin cesedi arazide bulundu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 3 gündür aranan kişinin cesedi arazide bulundu.

26.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:58Sivas'ta 3 gündür kayıp olan kişinin cesedi arazide bulundu
'ın ilçesinde 3 gündür aranan kişinin cesedi arazide bulundu.
Ortaköy'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Coşkun'un (43), çarşamba günü eve dönmemesi üzerine eşi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama sonucu Coşkun'un cesedi, köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde bulundu.
Coşkun'un cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ahmet Coşkun'un ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ahmet Coşkun, Akıncılar, Jandarma, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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