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Sivas'ta, 3 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Sivas'ta, 3 gündür koronavirüs vakası görülmüyorSİVAS'ta, son 3 gün içinde koronavirüs vakası tespit edilmedi.

04.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:15
Sivas'ta, 3 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
SİVAS'ta, son 3 gün içinde koronavirüs vakası tespit edilmedi. Halk, bu duruma sevinirken, yetkililer de kurallara uyulmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.
Sivas Valiliği'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımla kentte son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz denildi.
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan iller arasında olmamasına rağmen tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı Sivas'ta, bir süre önce de maske takılması zorunlu hale getirilmişti.
CAMİLERDEN ANONS YAPILDI
Son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden, bahar ayı ile birlikte halkın sokağa çıkma eğiliminin artabileceği uyarısı yapılarak, koronavirüs ile etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi.
Son 3 günde vakaya rastlanmamasından memnun olan Sivaslılar, şehirde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirtti. Kentte yaşayanlar, valiliğin belirlediği kurallara azami ölçüde uymaya gayret gösterdiklerini dile getirdi. Sivas’ta, 3 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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