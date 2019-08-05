Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sivas'ta 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.

05.08.2019 09:34 Sivas'ta 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından, Gürün, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında, 5 Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda 3 kilo 740 gram esrar maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 7 şahsın 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:44   Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
11:42   Samsun'da 575 kök Hint keneviri ele geçirildi
11:42   İçişleri Bakanlığı, 2019'un ilk 7 ayında ülke genelinde toplam 19 eş zamanlı asayiş uygulaması...
11:38   Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termos bardak yakalandı
11:37   Siirt'te aranan terör şüphelileri yakalandı
11:35   Danimarka'da korkutan patlama
11:34   12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını iddia eden İngiliz turistten şaşırtan açıklama