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Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası (2)

BİR KÖYE DAHA KARANTİNASivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü de karantinaya dahil edildi.

31.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:42
Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası (2)

BİR KÖYE DAHA KARANTİNA

Sivas 'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü de karantinaya dahil edildi. Köyde koranavirüs (covid-19) vakası görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu tedbir amacıyla köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Özellikle şehir dışından köye çok gelen olması nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı. Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köyümüzün sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere her türlü giriş çıkış yasaklanmıştır" denildi. Köy 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı da 9 oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Doğanşar, Sivas, Güncel
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