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Sivas'ta 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa 130 bin TL ceza

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa 130 bin TL para ceza kesildi.

11.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:33Sivas'ta 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa 130 bin TL ceza
'ın ilçesinde 3 ton 180 kg kaçak tütün ile yakalanan şahsa 130 bin TL para ceza kesildi.

Polis ekipleri şüpheli olduğunu düşündükleri kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu. K.S. idaresindeki kamyonette arama yapan ekipler, 3 ton 180 kilogram kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi. Şüphelinin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü öğrenildi. Emniyet ekipleri tarafından şahısa 130 bin Türk Lirası para cezası kesildiği öğrenilirken şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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