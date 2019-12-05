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Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi

SİVAS Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin diş tedavileri Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Kliniğinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

05.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:24Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi

SİVAS Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin diş tedavileri Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Kliniğinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 35 bin öğrencinin dişlerinin ücretsiz tedavi edilmesi amaçlanıyor.

'ta il merkezinde ve köy okullarında eğitim gören öğrencilerin diş tedavilerinin yapılması ve sağlıklı dişlere kavuşması için Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında il merkezinde ve köylerde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerin Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde kurulan 15 Temmuz Şehitler Kliniğinde ücretsiz diş tedavisi yapılıyor. Diş hekimleri ve asistanlar tarafından yapılan tedavi sırasında öğrencilerin korkmaması için klinik balonlarla süsleniyor. Proje kapsamında 35 bin öğrencinin diş tedavilerinin yapılması hedefleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "İl Müdürlüğümüz ile bir sosyal proje yapılıyor. Koruyucu ve önleyici diş bakımı noktasında okullarımız düzenli olarak buraya geliyor ve diş tedavileri düzenli bir şekilde yapılıyor. Ekip ve aletlerimiz sürekli çalışıyor. Vatandaşımızın diş sağlığına özenle dikkat ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise,"Milli Eğitimle yapmış olduğumuz proje sonucunda öğrencilerimiz geldi. Sadece merkezdeki öğrencilerimiz değil ilçelerdeki ve köylerdeki öğrencilerimizin de diş tedavilerini yapıyoruz" diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recai Zan da protokol kapsamında il, ilçe ve köylerdeki okullardaki eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin diş tedavi hizmetlerini vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin, köylerdeki tüm çocuklarımızın gerek ağız ve diş sağlığı eğitimlerini, gerekse tedavilerini burada yapmaktayız. Protokolün en büyük farkı Türkiye'de bir ilk yaratması, ilk defa milli eğitime bağlı okullarda tüm öğrencilerin tedavilerini üstlenmiş durumdayız. Bu bağlamda 35 bin öğrenciye ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ihtiyacı olan çocuklarımızın diş fırçası ve macununu da karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Sağlık

Kaynak: DHA

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