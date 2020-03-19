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Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ta yerin 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Tokat'tan da hissedildi.

19.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:45

SİVAS'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sivas ile Tokat 'ın il sınırlarının kesiştiği bir noktada saat 11.05'te 4.2 büyüklükte bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 19 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem Sivas ve Tokat'ta hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi.

Sivas’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sivas'ta deprem!
Etiketler : Deprem, Tokat, Sivas, Güncel

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