Sivas’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SİVAS'TA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sivas ile Tokat 'ın il sınırlarının kesiştiği bir noktada saat 11.05'te 4.2 büyüklükte bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 19 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem Sivas ve Tokat'ta hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi.

Kaynak: İHA

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