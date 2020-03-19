Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
19.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:36
Sivas 'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA