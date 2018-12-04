Sivas'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas
'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas- Ankara
kara yolu uygulama noktasında bir ticari taksiyi durduran polis ekipleri, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan
uyruklu 4 kişiyi yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan taksi sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Afganistan,Polis,Ankara,Sivas
04 Aralık 2018 Salı 15:45