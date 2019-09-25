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Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası

SİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan 'Dumansız Araç' uygulamasında araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153'er TL para cezası kesildi.

25.09.2019 18:36Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası
SİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan 'Dumansız Araç' uygulamasında araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153'er TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında kentin birçok noktasında araçta sigara içen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yolda kamerayla araçları kayıt altına alan polis, direksiyon başında sigara içen sürücüleri tespit ederek araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Uygulama noktasında araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153'er TL para cezası kesti. Kent merkezinde gün boyu yapılan denetimlerde toplam 45 araç sürücüsüne ceza kesildi.



Polis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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