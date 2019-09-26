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Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası

Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezasıSİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan 'Dumansız Araç' uygulamasında araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153'er lira para cezası kesildi.

26.09.2019 09:47

Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası

SİVAS'ta, polis ekiplerince yapılan 'Dumansız Araç' uygulamasında araç içinde sigara içen 45 sürücüye 153'er lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında kentin birçok noktasında araçta sigara içen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Güzergahlarda kamerayla araçları kayıt alan polis, direksiyon başında sürücünün sigara içtiğini tespit ederek plakaları uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Uygulama noktasında araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153'er lira para cezası uyguladı. Sivas kent merkezinde gün boyu yapılan denetimlerde toplam 45 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası

Polis, Sivas, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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