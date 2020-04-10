Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi

- Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi Sivas'ta korona virüs tedavisi gören 46 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

10.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:28
- Sivas 'ta 46 korona hastası taburcu edildi
SİVAS - Sivas'ta korona virüs tedavisi gören 46 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Sivas'ta korona virüs tanısı ile tedavi altına alının 46 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Durumu ağır olan ve yoğun bakım serisinde tutulan bir hasta ise sağlık durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Hayati tehlikeyi atlatan hasta, yoğun bakım personeli tarafından alkışlar arasında servise uğurlandı. Sivas’ta 46 korona hastası taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Haberler ›› genel ››Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:29: Özel çocuklarla ilgili karar yayımlandı - Haberler 11:28: New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor - Haberler 11:24: Marmaris'ten temin ettikleri uyuşturucu Datça'da satan 3 şüpheli yakalandı - Haberler 11:23: Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız" - Haberler 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek