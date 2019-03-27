27 Mart 2019, 13:45
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Sivas'ta 460 Bin 489 Seçmen Oy Kullanacak

Sivas

Sivas'ta 460 bin 489 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Sivas'ta 460 bin 489 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 385 sandığın kurulacağı Sivas'ta, Sivas Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Sivaslılar, Sivas Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.


5 yılda 26 bin 990 yeni seçmen


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sivas'ta 460 bin 489 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Sivas'taki seçmen sayısı 26 bin 990 arttı.


Sivas'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 417 sandık bulunurken, bu seçimlerde 2 bin 385 sandık kurulacak.

İlçelerde en fazla seçmen Şarkışla'da

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Şarkışla. 28 bin 807 kayıtlı seçmenin bulunduğu Şarkışla'da 165 sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 157 sandık ve 25 bin 405 seçmenle Yıldızeli, üçüncü sırada da 87 sandık ve 19 bin 206 seçmenle Gemerek geliyor.

33 sandık ve 2 bin 963 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğanşar'da olacak.

Sivas merkezde ise 250 bin 77 seçmen, 868 sandıkta oy kullanacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Akıncılar 39 4 bin 667
Altınyayla 31 6 bin 575
Divriği 141 14 bin 102
Doğanşar 33 2 bin 963
Gemerek 87 19 bin 206
Gölova 34 3 bin 540
Gürün 99 14 bin 472
Hafik 86 8 bin 570
İmranlı 112 8 bin 259
Kangal14017 bin 121
Koyulhisar7111 bin 799
Merkez868250 bin 77
Suşehri10818 bin 991
Şarkışla16528 bin 807
Ulaş487 bin 249
Yıldızeli15725 bin 405
Zara16618 bin 686
Toplam: 2385460 bin 489
Sivas, Güncel
Kaynak: AA