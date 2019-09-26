Haberler » Güncel » Haber

Sivas'ta 5 fetö şüphelisi adli kontrolle serbest

SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.09.2019 17:53Sivas'ta 5 fetö şüphelisi adli kontrolle serbest
SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla dün 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i, adliyeye sevk edildi. R.A., A.M., G.A., M.T. ve A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33 Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek
19:32 Turkcell ve Turk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama geldi
19:32 Kocaeli depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu
19:32 İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı (2)
19:32 Bakan dönmez: istanbul'un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır
19:27 Edremit körfezi'nde erken hasattan ilk zeytinyağı sıkıldı
19:27 Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek