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Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

05.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:58Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Okulları Bölgesinde meydana geldi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğle arasında çevrede bulanan bir dönerciye gitti. Burada tavuk döner yedikten sonra okullarına dönen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. 5 lise öğrencisi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler incelenmek üzere öğrencilerin tavuk döner yediği işletmeden numune aldı. - SİVAS

Gültepe, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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