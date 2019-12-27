Haberler » Güncel » Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı - Haber

Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:19 Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece yarısı kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, Sivas Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran kar, Doğanşar'da 2, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Gemerek'te 4, Şarkışla'da 4, Yıldızeli'nde 5 olmak üzere toplam 61 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi gösterdiği kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.



Sivas Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:00   Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem (1) - Haber
11:00   Bilecik'te halk eğitim ve mesleki eğitim merkezi müdürleri toplantısı - Haber
10:59   "Mehmet Akif'in en büyük şiiri kendi hayatıdır" - Haber
10:59   flaş - Haber
10:54   Elazığ'daki 4.9 deprem, okullar tatil edildi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
09:53   Yiyecek bulamayan kurt köye indi - Haber
09:51   Yemek kokusu alan fil, piknik alanını karıştırdı - Haber
09:26   Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
27.12.2019 11:06:45