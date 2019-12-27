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Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı

Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandıSİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:42
'ta 61 köy yolu kardan kapandı
SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar yağışın ardından kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Tarihi kent meydanında kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği kentte Doğanşar'da 2, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Gemerek'te 4, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'nde 5 olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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