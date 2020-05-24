Sivas'ta 65 yaş üstü sokağa çıktı

Sivas'ta 65 yaş üstü sokağa çıktıSİVAS'ta 65 yaş üstü vatandaşlar bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı.

24.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:08
Sivas'ta 65 yaş üstü sokağa çıktı
SİVAS'ta 65 yaş üstü vatandaşlar bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 3'üncü defa sokağa çıktı. Saat 14.00'dan 20.00'a kadar izinli olarak sokağa çıkanlardan bazıları İnönü Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanında yürüyüş yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile görevli ve izinli kişiler dışında kimsenin olmadığı sakin sokak ve parklara gidenler soğuk hava nedeniyle fazla dolaşmamayı tercih etti.
İzin sayesinde dışarı çıkan Adem İde (67), "Dışarıya çıktım ama hava soğuk 10 dakika durdum. Yeniden eve gidiyorum. Biraz hava aldım." dedi. Nurettin Yıldırım (78) ise, "Her taraf kapalı. Hiçbir yere gidemiyoruz. Hafta içi olsaydı bu izin daha güzel olacaktı. Allah memleketimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu. Sivas’ta 65 yaş üstü sokağa çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel, Haber

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