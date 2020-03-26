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Sivas'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulundu

Sivas'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulunduSİVAS'ta yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın garaj girişinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

26.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:35
Sivas'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulundu

Sivas 'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulundu

SİVAS'ta yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın garaj girişinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi 17'nci sokakta yaşandı. Sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar yapımı devam eden 8 katlı inşaatın garaj girişinde bir kişiyi yerde yatarken buldu. Olayı mahalle muhtarı Gazi Düzarduç'a haber verdi. Olay yerine gelen muhtar Düzarduç, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen şahısın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kişinin inşaattan atlayarak intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Mahalle muhtarı Gazi Düzarduç, şahsı tanımadıklarını belirterek, "Bana da mahallenin çocukları haber verdi. Hemen buraya gelip ihbarda bulunduk. Şahısı tanımıyoruz. Mahallemizde ya da bölgede ikamet eden biri değil" dedi.

Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel

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