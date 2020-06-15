Sivas'ta, 80 yaşındaki kadın KKKA'dan öldü

Sivas'ta, 80 yaşındaki kadın KKKA'dan öldü-2 (YENİDEN)SİVAS'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (80), hayatını kaybetti.

15.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:59
Sivas'ta, 80 yaşındaki kadın KKKA'dan öldü-2 (YENİDEN)
SİVAS'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (80), hayatını kaybetti.
Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçede toprağa verilecek. Sivas’ta, 80 yaşındaki kadın KKKA’dan öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırım, Sivas, Güncel, Haber

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