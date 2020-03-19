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Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandıSİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

19.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:23
Sivas 'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının yeniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle park halindeki araçlar kar altında kaldı. Kent genelinde kardan kapanan 84 köy ve mezra yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Soğuk hava nedeniyle çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Sivas’ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Kaynak: DHA

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Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Etiketler : Sivas, Güncel

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