Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Güncel

Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

19.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:35
Sivas'ta 84 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas 'ta hava sıcaklıklarının yeniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle park halindeki araçlar kar altında kaldı. Kent genelinde kardan kapanan 84 köy ve mezra yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Soğuk hava nedeniyle çatılarda da buz sarkıtları oluştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sivas, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading