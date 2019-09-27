Sivas'ta acemi erler yemin etti

Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1999/3 tertip 2. kademe acemi erler yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.

Törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas'ta askerlik hizmetini yapmış babalara ve dedelere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere yurdun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla asker ocağına uğurlanan vatan evlatlarının yemin törenini gururla izlediklerini söyledi.

Vatan evlatlarının asker ocağında tek yürek, tek bilek olarak duruşlarındaki heybet ve bakışlarındaki kararlılıkla omuzlarına yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını gösterdiğini belirten Tutucu, "Bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs Savaşlarında, terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bize bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir." dedi.

Konuşmanın ardından tören, Vatan Marşı'nın seslendirilmesi ve askeri geçitle sona erdi.

Töreni, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, protokol üyeleri ve asker aileleri izledi.

Törenin ardından asker ailelerinin evlatlarıyla kucaklaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: AA