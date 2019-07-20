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Sivas'ta Açık Hava Sinema günleri

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri', "Babam ve Oğlum" filmi ile başladı.

20.07.2019 16:24 Sivas
Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri', "Babam ve Oğlum" filmi ile başladı.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri' Buruciye Medresesi yanında Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.

Açık hava Sinema Günleri'nin açılışı ise "Babam ve Oğlum" filmi ile yapıldı. "Babam ve Oğlum" filmine yoğun ilgi gösteren Sivaslılar, keyifle kent meydanında film izlemenin tadını çıkardılar. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen sinema günlerinde Sivas belediyesi tarafından çeşitli ikramlar yapılacak. 10 gün sürecek olan Sinema Günleri'nde her akşam bir yerli filme yer verilecek. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

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