16.07.2019 14:11
Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta ' Açık Hava Sinema Günleri' başlıyor

Sivas

Sivas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ' Açık Hava Sinema günleri' başlıyor.

Sivas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ' Açık Hava Sinema günleri' başlıyor.

Sivas Belediyesi Açık Hava Sineması 19 Ağustos Cuma günü saat 20: 30'da Buruciye Medresesi yanında başlayacak. 10 gün sürecek olan Sinema günlerinde her akşam yerli bir filme yer verilecek.Yaz akşamlarına keyif katan etkinlik, 19 Ağustos Cuma günü "Babam ve Oğlum" ile açılışını yapacak. Açık Hava Sinema Günleri'nde " Güle Güle", "Eşkıya", "72. Koğuş", "Ateşin Düştüğü Yer" gibi Türk sinemasına damga vuran filmlerde yayınlanacak. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas Belediyesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:06   Osmangazi'de su kesintisi
18:06   Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası
18:05   Elazığspor'un elektrik borcunu Başkan Şerifoğulları çözdü
18:05   Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
18:05   Kaçırılan Türk gemicinin eşi, gözyaşlarıyla yardım istedi
18:04   Pakistan Genelkurmay Başkanı Hayat, Bakan Akar'ı ziyaret etti
18:03   Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü