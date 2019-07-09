09.07.2019 15:13
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Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı

Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandıSivas'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı.

Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı
Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı.
Sivas- Erzincan karayolundaki uygulama noktasına yakın bir bölgede yolda yürüyen sırt çantalı kişiler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kişilerin kaçak göçmen olabileceklerini değerlerinden sivil ekipler, uygulama noktasına kadar girmelerini bekledi. Ekipler, uygulama noktasında gruba kimlik sorgusu yaptı. Yapılan kontrollerde, bu kişilerin yurda kaçak yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları saptandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan 15 kaçak gözaltına alındı. Polisler tarafından çay ikramı yapılan kaçakların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı
Kaynak: DHA
Afganistan, Pakistan, Erzincan, Sivas, Güncel

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