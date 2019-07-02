02.07.2019 18:15
Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta ahır yandı 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Sivas

Sivas'ta ahırda çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı, 6 büyükbaş hayvan, 30 tavuk ve 15 güvercin telef oldu.

Sivas'ta ahırda çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı, 6 büyükbaş hayvan, 30 tavuk ve 15 güvercin telef oldu.
Gültepe Mahallesi'nde Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan ve dumandan etkilenen Zeynep Çoraközü, Numune Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında mahsur kalan kedi yavrusunu ise son anda bir polis memuru kurtardı.
Yangında 6 büyükbaş hayvan, 30 tavuk ve 15 güvercin telef oldu, bir traktör hasar gördü.
Kaynak: AA
İtfaiye, Sivas, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:52   İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGIN (2)
18:52   DHA YURT BÜLTENİ-22
18:51   Adana'da iş kazası: 1 yaralı
18:50   Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
18:49   Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - DÜZCE
18:49   Konya'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu
18:49   İSTANBUL-TURİSTLERİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN TAKSİCİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST