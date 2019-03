Sivas'ta AK Parti Sevinci

Kaynak: AA

Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'li Hilmi Bilgin, "İnşallah mazbatamızı aldıktan sonra yeniden bismillah diyerek bu şehrin tamamına, 350 bin kişiye, ben demeden, biz anlayışıyla, ortak akılla, istişareyle daha iyi hizmet nasıl yaparız bunun mücadelesini vereceğiz." dedi.Bilgin, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve çok sayıda partili ile birlikte bulunduğu AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.Ülke, millet, coğrafya ve Sivas için çok önem arz eden bir seçimin geride bırakıldığını belirten Bilgin, Sivas'ta seçime katılım oranının çok yüksek gözüktüğünü dile getirdi. Bilgin, "Bu da insanımızın her şeye rağmen sandığa, demokrasiye güvendiğini ve reyini kullanarak iktidara destek verdiğini gösteriyor." diye konuştu.Gerek ülke genelinde gerekse Sivas'ta seçimlerin olaysız bir şekilde gerçekleştiğini belirten Bilgin, "Bu konuda tüm hemşehrilerimize ve milletimize teşekkür ediyoruz. İlimizde de seçim sonuçları açıklandı ve resmi olmayan sonuçlara göre şu an itibarıyla merkezde yüzde 96 oranında sandıklar açıldı. Oy oranımız yüzde 49,5 civarında. İnşallah Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu, yasal süreçler tamamlandıktan sonra kesin olan sonuçları açıklayacak." ifadelerini kullandı."(Sivas'a sevdalıyız) diyerek yola çıktık"Bilgin, şunları kaydetti:"Milletimizin bize vermiş olduğu destek şunu gösteriyor ki Sivaslılar başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun yol arkadaşlarına, milletvekillerimize, teşkilatımıza ve onun kadrolarına, bizlere güveni tam. 14. seçimi gerçekleştirdik, 14 seçim boyunca bizlere destek olan Sivaslı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah mazbatamızı aldıktan sonra yeniden bismillah diyerek bu şehrin tamamına, 350 bin kişiye, ben demeden, biz anlayışıyla, ortak akılla, istişareyle daha iyi hizmet nasıl yaparız bunun mücadelesini vereceğiz. 'Sivas'a sevdalıyız.' diyerek yola çıktık, biz bu millete de hemşehrilerimize de bizi biz yapan şehre de daha nasıl iyi hizmet ederiz, şehrimizi daha nasıl ileriye götürürüz, ülkemizi nasıl büyütürüz, milletimizi nasıl güçlü kılarız bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye genelindeki seçim sonuçlarına baktığımızda da her türlü algıya rağmen, her türlü oyuna rağmen milletimizin AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenleri tamdır."AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda da havai fişek gösterisi yapıldı.