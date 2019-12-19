Haberler » Güncel » Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı - Haber

Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandıSivas'ta cadde ortasında tartıştığı Mehmet Zeki Y.'nın(32) silahlı saldırısına uğrayan Şeyhmuz Özal (40), hayatını kaybetti.

19.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:22

'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Sivas'ta cadde ortasında tartıştığı Mehmet Zeki Y.'nın(32) silahlı saldırısına uğrayan Şeyhmuz Özal (40), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde yanında bir kadın ile birlikte yürüyen Şeyhmuz Özal'ın yanına yaklaştı. Mehmet Zeki Y., cadde üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen Şehmuz Özal ile tartışmaya başladı. Daha sonra üzerindeki tabancayı çıkaran Mehmet Zeki Y., Özal'a bir kaç el ateş etti. Kaçmaya çalışan ve bir berber dükkanına sığınmak isteyen Özal'a peşinden takip ederek bir kaç el daha ateş etti. Çevredekilerin müdahale ettiği ve kar maskesi taktığı öğrenilen şüpheli çevredekilerce yakalanarak olay yerine gelen polislere teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Numune Hastanesine kaldırılan Şeyhmuz Özal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Mehmet Zeki, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:24 Molada 'kaya tuzu' ile terapi - Haber
13:24 Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor - Haber
13:24 Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı - Haber
13:24 Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Haber
13:24 Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:26:58