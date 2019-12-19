Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Sivas'ta cadde ortasında tartıştığı Mehmet Zeki Y.'nın(32) silahlı saldırısına uğrayan Şeyhmuz Özal (40), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde yanında bir kadın ile birlikte yürüyen Şeyhmuz Özal'ın yanına yaklaştı. Mehmet Zeki Y., cadde üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen Şehmuz Özal ile tartışmaya başladı. Daha sonra üzerindeki tabancayı çıkaran Mehmet Zeki Y., Özal'a bir kaç el ateş etti. Kaçmaya çalışan ve bir berber dükkanına sığınmak isteyen Özal'a peşinden takip ederek bir kaç el daha ateş etti. Çevredekilerin müdahale ettiği ve kar maskesi taktığı öğrenilen şüpheli çevredekilerce yakalanarak olay yerine gelen polislere teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Numune Hastanesine kaldırılan Şeyhmuz Özal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.