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Sivas'ta amatör müzisyen evde kalanlar için balkondan konser verdi

Sivas'ta amatör bir müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkondan konser verdi.

01.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:37
Sivas'ta amatör müzisyen evde kalanlar için balkondan konser verdi
Sivas 'ta amatör bir müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkondan konser verdi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, müzikle uğraşan Oğuzhan Yeşiltaş, koronavirüs önlemi nedeniyle evde kalan komşuları için solo konser düzenledi.
Evinin balkonuna ses sistemi kuran Yeşiltaş, org ve keman eşliğinde çeşitli parçalar çaldı.
Yeşiltaş'ın balkon konseri, çevre bina sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Konsere komşular, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek ve Türk bayrağı sallayarak eşlik etti.
Yeşiltaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların, yetkililerin "evde kal" çağrılarına uyduğunu söyledi.
Bu nedenle komşuları için moral konseri düzenleme fikrinin aklına geldiğini belirten Yeşiltaş, "Komşularımızdan da balkonlarından bizlere eşlik etmelerini istedik ve bayraklar dağıttık." dedi.
Aynı zamanda sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Yeşiltaş, "Komşularımız ve apartman sakinlerimiz de bizi desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Çevre halkımızdan da destek aldık. Herkesi eğlendirmeye çalıştık, onun için bu programı düzenledik." diye konuştu.
Çevre sakinlerinin oyun havaları eşliğinde evlerinin pencere ve balkonlarından oynadıkları da görüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel
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