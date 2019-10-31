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Sivas'ta apartman dairesinde yangın

Sivas'ta apartman dairesinde yangınSivas'ta 6 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

31.10.2019 12:11
Sivas'ta apartman dairesinde yangın
Sivas'ta 6 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Ertuğrul Özüker'e ait evde içinde kimsenin olmadığı bir sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yapılan müdehaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sivas'ta apartman dairesinde yangın

İtfaiye, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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