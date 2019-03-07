Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri şubat ayında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, cinsel saldırı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten öldürme, yaralama, yağma ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.
Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi, 28'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Güncel
Kaynak: AA