Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta, 'Arap tavşanı' görüntülendi

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.

20.08.2019 11:12 Sivas'ta, 'Arap tavşanı' görüntülendi
SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi. Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını, yoldan geçen sürücüler fark etti. Sürücülerden birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tavşan, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.



Altınyayla, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:59   Batman'da apartmanın güneş panelleri çalındı
12:59   KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz"
12:59   ATAŞEHİR'DE 2 DAİREDEN KİLOLARCA ÇÖP ÇIKTI
12:58   3 Büyükşehir belediyesine kayyum atanması şehit ailelerini sevindirdi
12:58   Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatın kaybettiği kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş
12:58   Ataşehir'de "çöp evde" temizlik
12:58   Irak'ın kuzeyine hava harekatı