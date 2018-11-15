Sivas'ta Askeri Araç Devrildi: 5 Yaralı

Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Göreve giden A.A. (24) yönetimindeki 58 JAA 198 plakalı pikap tipi askeri araç, Sivas- Erzincan
kara yolunun İmranlı ilçesi girişi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Sürücü ile araçtaki askerlerden K.K. (25), S.D. (27), M.R.U. (35) ve M.G. (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erzincan,İmranlı,Sivas
15 Kasım 2018 Perşembe 10:27