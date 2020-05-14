Sivas'ta AVM'lerde koronavirüs denetimi

Sivas'ta AVM'lerde koronavirüs denetimiSİVAS'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan komisyon, yeniden hizmete açılan alışveriş merkezini denetleyerek alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

14.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:43
Sivas'ta AVM'lerde koronavirüs denetimi
SİVAS'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan komisyon, yeniden hizmete açılan alışveriş merkezini denetleyerek alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Ayrıca tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulundu.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürü Selim Baş ve denetim personeli Oğuz Karakaya, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli Sağlık Uzmanı Uzm. Dr. Esma Kılıç ile İl Özel İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sivas Belediyesi teknik personelinden oluşturulan komisyon kentteki alışveriş merkezini denetledi. Denetimler kapsamında AVM'yi gezen komisyon üyeleri, iş yerlerini ziyaret ederek gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Eksikliklerin giderilmesi noktasında uyarılarda bulunan komisyon üyeleri, denetimlerde alışveriş merkezlerine gelecek olan müşteriler ile çalışanların maske takması, girişlerde ateş ölçümü yapılması, uyarı levhalarının, el dezenfektan ürünlerinin kesinlikle unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Mağazaların metrekare hesabına göre müşteri alması konusunda hassas davranılmasını ve sosyal mesafelere uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.
İl Ticaret Müdürü Selim Baş Uyarı ve bilgilendirme sonrası yaptığı açıklamada "Sivas'ta şu anda AVM'mizi geziyoruz. Genel olarak kurallara riayet edildiğini görüyoruz, eksik gördüğümüz hususları ise yöneticilerimizle paylaştık en kısa sürede bu eksikliklerde tamamlanacak. Yoğunluğun az olması bizleri mutlu etti. Sivaslı hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağaza yöneticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirmişler. Aynı gemide mücadele ediyoruz. Amacımız ceza kesmek değil bilgilendirmek, uyarılarda bulunmak. Bu kapsamda oluşturulan komisyonla denetimlerimize devam edeceğiz" dedi. Sivas’ta AVM’lerde koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Selim Baş, Sivas, Güncel, Haber

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