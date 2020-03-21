Sivas'ta belediye ekipleri meydandaki bankları kaldırdı
Sivas'ta belediye ekipleri meydandaki bankları kaldırdıSİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, yapılan uyarılara rağmen yaşlıların parklarda oturması nedeniyle kent meydanındaki bankları kaldırdı.
21.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:45
Sivas 'ta belediye ekipleri meydandaki bankları kaldırdı
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, yapılan uyarılara rağmen yaşlıların parklarda oturması nedeniyle kent meydanındaki bankları kaldırdı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınmasına yönelik uyarıların yaşlılar tarafından dikkate alınmaması üzerine Sivas Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuklu Parkı içinde özellikle belirli yaş grubu üzerindeki kişilerin güneşi fırsat bilerek banklarda oturduğu görüldü. Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlılardan evlerine dönmelerini, sokakta dolaşmalarını talep etti. Ancak uyarılara rağmen yaşlıların bankları kullanmaya devam etmesi üzerine kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturdukları banklar, belediye ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı.
Bankların kaldırılmasından dolayı belediyeye teşekkür eden Muhlis Yılmaz (67) "Doğru bir karar almışlar. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Bazıları ise bankların kaldırılmasına tepki gösterdi.
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, yapılan uyarılara rağmen yaşlıların parklarda oturması nedeniyle kent meydanındaki bankları kaldırdı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınmasına yönelik uyarıların yaşlılar tarafından dikkate alınmaması üzerine Sivas Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuklu Parkı içinde özellikle belirli yaş grubu üzerindeki kişilerin güneşi fırsat bilerek banklarda oturduğu görüldü. Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlılardan evlerine dönmelerini, sokakta dolaşmalarını talep etti. Ancak uyarılara rağmen yaşlıların bankları kullanmaya devam etmesi üzerine kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturdukları banklar, belediye ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı.
Bankların kaldırılmasından dolayı belediyeye teşekkür eden Muhlis Yılmaz (67) "Doğru bir karar almışlar. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Bazıları ise bankların kaldırılmasına tepki gösterdi.
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Kaynak: DHA
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Etiketler : Sivas Belediyesi, Koronavirüs, Sivas, Güncel