Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı

SİVAS'ta zabıta ekipleri, perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıttı.

07.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:50
Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı

SİVAS'ta zabıta ekipleri, perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıttı.

Sivas Belediyesi'nce koronavirüse karşı tedbirler yoğunlaştırıldı. Kamu kurumları ve özel kuruluşlar başta olmak üzere halk otobüslerinde, camilerde ve birçok toplu kullanım alanında dezenfekte çalışmaları yapılırken, zabıta ekipleri de esnafa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından bu süreçte özellikle maske kullanımı ve yüksek fiyatlandırmaya yönelik denetimler yapılırken, hem esnafa hem de halka maske dağıtımı yapılıyor. Bu çerçevede perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Koronavirüse karşı bir dizi önlem alınıyor. Bilindiği üzere pazarlarda, marketlerde maskesiz alışveriş yapmak yasaklandı. Bu noktada ekiplerimiz maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımız bundan sonra toplu taşıma araçlarında da maskesiz yolculuk yapamayacak. Hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyor, açıklanan tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Zabıta, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi - Haber 18:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı - Haber 18:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı - Haber 18:09: Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü - Haber 18:09: Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler