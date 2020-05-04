Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sivas'ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeği

Sivas'ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeğiSİVAS Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramında bulundu.

04.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:47
Sivas'ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeği
SİVAS Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramında bulundu. Kentteki hastanelerde görev yapan yaklaşık 1000 sağlık çalışanı için hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından teslim edildi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla koronavirüsle mücadele eden Sivas Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Medicana Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına iftar yemeği gönderildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında merkez durumundaki Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri (ÇAGEM) Servisi başta olmak üzere kentteki hastanelerde görev yapan yaklaşık 1000 sağlık çalışanı için hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından teslim edildi.
Konuyla ilgili konuşan Başkan Bilgin, "Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı unutmamız mümkün değil. Ailelerinden uzakta kalan, vatandaşlarımızın iyileşmesi noktasında kendi hayatlarını riske atarak gece gündüz demeden çalışan değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sivas'ta çok şükür ki; iyileşen hasta sayımız, vaka sayısını geçmiş durumda. Bu da bizler için sevindirici bir haber. Şu mübarek ramazan ayında büyük bir kahramanlık örneği sergileyen değerli sağlık çalışanlarımıza ikramda bulunmak istedik. Bundan sonra da üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" dedi. Sivas’ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeği

Kaynak: DHA

Etiketler: Numune Hastanesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim’e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk’tan LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››Sivas'ta belediyeden sağlık çalışanlarına iftar yemeği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: Rektör Prof. Dr. Çomaklı, yerleşkedeki hayvanları besledi - Haber 14:52: Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Haber 14:52: Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde - Haber 14:52: Hayırsever vatandaşlardan, "El Ele" projesine yoğun ilgi - Haber 14:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler 14:36: Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Magazin 14:07: Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru - Haber 13:42: Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin