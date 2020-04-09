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Sivas'ta belediyeden sağlıkçılara yemek ikramı

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulundu.

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:56
Sivas'ta belediyeden sağlıkçılara yemek ikramı
Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla Numune Hastanesinde görev yapan tüm personele öğle yemeği belediye tarafından ikram edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaşanan zorlu süreçte ailelerinden, sevdiklerinden her türlü haklarından fedakarlık ederek büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Belediye tarafından hazırlanan çantalarda Bilgin'in sağlık çalışanları için kaleme aldığı, "Geçirdiğimiz bu zorlu dönemde, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet eden siz değerli sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz." notu da yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel
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