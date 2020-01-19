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Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor'un, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.

19.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:40Sivas'ta, Beşiktaş galibiyeti doyasıya kutlandı
Süper Lig'in 18. haftasında 'un, 'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesi şehirde coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'de zirvede yer alan Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti. Müsabakanın bitiminin ardından Sivas kent meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Sivaslılar, galibiyeti meşaleler yakarak, araçları ile şehir turu yaparak kutladı. Bazı vatandaşlar Sivas halayı çekerek galibiyeti doyasıya kutladı.
(Veysel Korkmaz - Bora Kara - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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