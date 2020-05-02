Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıSİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı.

02.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:13
Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
SİVAS'ta beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada baba ile oğlu yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Murat Özver'in kullandığı 58 BY 360 plakalı beton mikseri ile Yahya Bulut yönetimindeki 38 JE 693 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya Bulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Bulut yaralandı. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Muhammet Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sivas’ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen’e beğeni yağdı Haberler
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Haberler
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››Sivas'ta, beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi - Haber 18:32: BURDUR Yurtlarda hummalı temizlik - Haber 18:32: Şanlıurfa'da yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 18:32: Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi - Haber 18:32: Antalya ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı - Haber 18:22: Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti - Haber 18:11: Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 14:57: Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor - Ekonomi 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor - Haberler