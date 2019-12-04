Haberler » Güncel » DSİ personeli, görevi gereği gittiği yerde doğada nadir görülen Beyaz Gelincik'i görüntüledi - Haber

DSİ personeli, görevi gereği gittiği yerde doğada nadir görülen Beyaz Gelincik'i görüntüledi

Görevi gereği Sivas'ın Hafik ilçesine giden DSİ personeli şahıs, doğada nadir olarak görülen Beyaz Gelincik'i fotoğraflamayı başardı. Renk değiştirebilme özelliğiyle yazın kahverengi, kışın ise beyaz olan gelinciği görüntüleyen şahıs, "ne sincaba benziyor, ne de fareye benziyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

04.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:24

'ın ilçesinde bir vatandaş, kış aylarında renk değiştirip kahve renginden beyaz renge bürünen ve hızlı hareket ettiği için çok fazla görüntülenemeyen gelincik türünü görüntülemeyi başardı

GÖRÜR GÖRMEZ TELEFONUNA SARILDI

Devlet Su İşlerinde görevli Burak Ayvalıoğlu, görevi icabı gittiği Hafik ilçesinde doğada nadir olarak görünen ve hızlı hareket ettiği için çok fazla görüntülenemeyen gelinciği fark etti. Bu anı kaçırmak istemeyen Ayvalıoğlu, cep telefonuna sarıldı. Yaz aylarında kahverengi, kış aylarında ise renk değiştirerek beyaz renge bürünen gelinciği, beyaz rengi ile görüntülemeyi başardı.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gelincik türünü görüntüleyen Burak Ayvalıoğlu, gelinciği görünce çok şaşırdığını belirterek, " Görevimiz icabı Hafik İlçesine gitmiştik. Orada su debisi ölçümü yaparken Köprünün kenarında ne fareye benzeyen ne de Sincaba benzeyen bir hayvan gördük. O anda fotoğraflamak istedim. Ama çok da hızlı olduğu için çok fotoğraf alamadım. Birkaç tane fotoğraf aldım. Bunun akabinde eşime gönderdim. Eşim, beyaz gelincik, kutup gelinciği diyerek isminin geçtiğini görmüş. İnternette araştırıp baktığımda nesli tükenmekte olan nadir görülen bir hayvan olduğu yazmaktaydı. Böyle vardı. Gelinciği görünce şaşırdım. Ne sincaba benziyor ne fareye benziyor. Böyle uzun kuyruğu var. Burada hiç beyaz sincap görmemişiz hep kahverengi görmüşüz" dedi.

DSİ personeli, görevi gereği gittiği yerde doğada nadir görülen Beyaz Gelincik'i görüntüledi

Devlet Su İşleri, Hafik, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24 Burdur'da kaza: 4 yaralı - Haber
17:24 Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:24 Eşini darbeden koca, araya giren oğlunu vurdu - Haber
17:24 Samsun'da mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
17:19 50 iş gününde 2 buçuk milyon metrekare asfalt atıldı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:20 Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:28:47