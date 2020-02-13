Haberler » Güncel » Sivas'ta bin 233 köyden 994 ile araç ulaşımı kesildi - Haber

Sivas'ta bin 233 köyden 994 ile araç ulaşımı kesildi

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı felç etti.

13.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:54Sivas'ta bin 233 köyden 994 ile araç ulaşımı kesildi
'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Bin 233 köyden 994'ünün yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta dondurucu soğukların ardından başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ile hava sıcaklıkları yükselse de yağan kar hayatı felç etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Sivas'ta bulunan bin 233 köyün 994'ü ile araç ulaşımı kesildi. Kar yağışının devam etmesi, karla mücadele çalışmalarını da güçleştirdi. Açılan yollar kısa sürede yeniden araç ulaşımına kapandı. Kar nedeniyle Sivas-Erzincan, Sivas- Malatya ve Sivas Kayseri karayolları zaman zaman araç ulaşımına kapandı. Sivas-Ankara karayolunda ise ağır tonajlı araçların zincirsiz olarak yola girişine izin verilmedi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:13:46