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Sivas'ta "Bin Yılın Mirası" konseri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Sivas'ta "Bin Yılın Mirası" konseri verdi.

30.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:06Sivas'ta
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 'ta "Bin Yılın Mirası" konseri verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Murat Salim Tokaç idaresindeki koro, nihavent, yürük semai, kürdilihicazkar, hicaz eserlerini seslendirdi.
Programı Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir ve davetliler izledi.
Konser sonrası Vali Ayhan, yönetmen Tokaç'a "Sivas Kongresi 100. Yıl Pulu" tablosu hediye etti.

İstanbul, Sivas, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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