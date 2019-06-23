23.06.2019 17:55
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Sivas'ta bir esnaf Mursi için helva dağıttı

Sivas

Sivas'ta bir esnaf, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için helva dağıttı.

Sivas 'ta bir esnaf, Mısır 'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için helva dağıttı.
Kentteki bir lokantanın sahibi Hakan Soysal, ikindi namazının ardından Meydan Camisi'nde halka helva ikramında bulundu.
Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat ettiğini anımsattı.
Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyen Soysal, "500 kişiye helva dağıttık. Yoğun katılım oldu, Allah herkesten razı olsun, dualarını eksik etmesin. Mursi'nin mekanı cennet olsun inşallah." dedi.
Helva ikramında bulunulan vatandaşlar da Mursi için dua etti.
Kaynak: AA
Mısır , Sivas , Muhammed Mursi , Güncel

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