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Sivas'ta bir evde kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı

Sivas'ta bir evde kumar oynayan 19 kişiye, "kumar oynamak, koronavirüs tedbirlerine uymamak ve emre aykırı davranış" suçlarından 31 bin 31 lira idari para cezası uygulandı.

27.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:22
Sivas'ta bir evde kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı
Sivas 'ta bir evde kumar oynayan 19 kişiye, "kumar oynamak, koronavirüs tedbirlerine uymamak ve emre aykırı davranış" suçlarından 31 bin 31 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi Paşaçayırı Kümeevler mevkisinde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan Asayiş Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda ikamet sahibi İ.B. ve oğlu M.B ile kumar oynayan 17 kişiyi suçüstü yakalandı. Oyun masalarındaki 5 bin 185 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu.
İ.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer şüphelilere ise "kumar oynamak, koronavirüs tedbirlerine uymamak ve emre aykırı davranış" suçlarından 31 bin 31 lira idari para cezası uygulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yenişehir, Sivas, Güncel

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