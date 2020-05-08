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Sivas'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Sivas'ta kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir kadın kocası tarafından öldürüldü
08.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:53
Sivas'ta kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
F.A. (65), İnönü Mahallesi Karanfil Sokak'taki evlerinde, eşi M.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, tabancayla eşine ateş açtı. M.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
F.A, evinin yanında bulunan market görevlilerine polisi aratarak gelen ekibe teslim oldu.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İnönü mahallesi, Sivas, Güncel, Haber

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