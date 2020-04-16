Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Sivas'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

16.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:14
Sivas'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Sivas 'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvat köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Sivas'ta daha önce karantinaya alınan 16 yerleşim yeri ve bir apartmanda süreç devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğanşar, Sivas, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:22: Evden çıkamayan Hediye nine, kaz ve hindi yavrularını odada büyütüyor - Haber 21:18: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti - Haber 21:18: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 449'a yükseldi - Haber 21:16: Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir - Haber 21:16: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 17:12: Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü - Haberler