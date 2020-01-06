Haberler » Güncel » Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü - Haber

Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde, bitkin halde bulunan vaşak ile yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

06.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:09 Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü

SİVAS'ın ilçesine bağlı köyünde, bitkin halde bulunan vaşak ile yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Akçakışla köyünde oturan Bülent Ergen ve Şaban İnan evlerinin yakının bitkin halde bir dişi vaşak ve yavrusunu buldu. İki arkadaş vaşakları beslemeye çalışarak soğuktan etkilenmemeleri için önlem aldı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Şarkışla İlçe Özel İdaresinin desteğiyle köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede anne vaşağın öldüğünü tespit etti. Bitkin halde bulunan yavru vaşak da getirildiği ilçe merkezinde kısa süre sonra öldü. Vaşakların, ölüm nedenlerinin blirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderileceği öğrenildi.



Akçakışla, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:54   Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Haber
19:54   UMH: "Sirte'ye ilerleyen Hafter güçleri püskürtüldü" - Haber
19:52   Çelik: "(FETÖ) Her terör gurubunun içine sızabilen, saklanabilen bir yapı" - Haber
19:52   AK Parti MKYK toplantısı sona erdi - Haber
19:49   Kütahya'da okullara kar tatili - Haber
19:01   Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Haber
18:59   Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Haber
18:45   İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber
18:32   Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
6.01.2020 19:56:22